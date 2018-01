Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Merone

L’impatto tra due auto è avvenuto sulla Sp47. Coinvolte due persone di 32 e 45 anni. Sul posto il Lariosoccorso e l’automedica. I feriti sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale di Erba.

Altri interventi

Da segnalare alle 21.30 un evento violento a Como, in piazza Duca D’Aosta. Coinvolto un uomo di 37 anni che non è stato trasportato in ospedale. Sempre a Como, pochi minuti dopo, un’intossicazione etilica. Protagonista un uomo di 50 anni che è stato portato in Valduce con codice verde. Alle 21.50 un medico acuto in via Regina Teodolinda a Como. La Cri di Lipomo ha portato una donna di 41 anni in Valduce. Alle 23.30 una caduta al suolo per una donna di 32 anni in via Sirtori. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.