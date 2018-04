Doppio incidente stradale questa notte per i soccorsi comaschi. Ecco anche tutti gli altri interventi tra il 20 e il 21 aprile.

Doppio incidente stradale: nessun ferito grave

Il primo sinistro, in cui sono rimaste coinvolte due auto, si è verificato intorno alle 21.30 in via Montorfano a Capiago Intimiano. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 67 anni; sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza della Croce rossa di Cantù che ha poi trasportato l’uomo al Sant’Anna in codice giallo. Sul posto per i rilevamenti anche i Carabinieri di Cantù.

Secondo incidente della nottata intorno alle 4.30 di mattina sulla statale a Valsolda. Un ragazzo di 24, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e ha avuto un incidente. Sul posto i Carabinieri di Menaggio, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce azzurra di Porlezza. Fortunatamente il ragazzo non ha subito ferite gravi e non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Altri interventi

Tra gli altri interventi della notte c’è stata un’intossicazione da farmaci a Cermenate per una donna di 56 anni intorno alle 23.30. Sul posto la Croce rossa di Lomazzo che ha trasportato la donna, non in gravi condizioni, all’ospedale di Cantù.

A Turate invece intorno alle 22.30 sono stati chiamati i soccorsi per un infortunio sul lavoro in via Isonzo. Il ferito, un uomo di 44 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna dalla Croce rossa di Grandate. Sul posto per gli accertamenti del caso anche Ats Insubria e i Carabinieri di Cantù.

C’è stato infine intorno alla mezzanotte un evento violento a San Fermo della Battaglia. Nella vicenda, in via Armando Diaz, è rimasta coinvolta una ragazza di 26, poi trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna dalla Croce rossa di San Fermo della Battaglia. SUl posto per gli accertamenti del caso anche i Carabinieri di Como.

