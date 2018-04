Questa mattina poco prima delle 8 c’è stato un incidente sulla Provinciale sp 40 a Castelmarte e Arosio.

Incidente sulla Provinciale

Una Seat Ibiza di colore bianco stava procedendo verso Canzo quando, per cause che le Forze dell’ordine dovranno stabilire, ha impattato contro una Suzuki di colore nero che procedeva in senso opposo, verso Ponte Lambro. Nell’impatto la Suzuki si è riblatata ed è andata a finire contro un uomo che stava camminando poco distante.

Le condizioni del ferito

Sul posto sono subito arrivate due ambulanze da Erba e Canzo e l’elisoccorso da Bergamo. Coinvolte nell’incidente quattro persone: tre uomini di 25, 29 e 69 anni e una donna di 70. Il più grave il pedone, un uomo straniero, è stato portato all’ospedale Sant’Anna con l’elisoccorso in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione

Sulla Provinciale anche Vigili del fuoco, Polizia locale di Canzo e i Carabinieri di Asso che stanno dirigendo il traffico, facendo procedere le auto a senso unico alternato. In zona si registrano diversi disagi alla circolazione.

