L’impatto è avvenuto poco dopo le 17 nel tratto tra Bosisio e Molteno.

Incidente sulla Valassina

Un’auto è finita contro un ostacolo mentre viaggiava in direzione Milano. Coinvolto un un uomo di 56 anni. Allertata la Cro di Lecco, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Circolazione in tilt

Si registrano colonne e rallentamenti da Annone.