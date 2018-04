Ecco che cos’è successo nella notte tra il 3 e il 4 aprile e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti tra Como ed Erba

Ieri, poco prima delle 21, due auto si sono scontrate in via Anzani a Como. Coinvolte tre persone di 22, 34 e 44 anni. Sul posto la Cri di Lipomo e la Cri di Como che hanno trasportato i feriti in codice verde e giallo al Sant’Anna. A Erba invece, poco dopo mezzanotte, un’auto è finita contro un ostacolo. Coinvolte tre giovani di 16, 19 e 20 anni. Sul posto la Cri. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave.

Altri interventi

Da segnalare un malore a Valmorea per un 23enne trasportato in ospedale con codice verde. Poi un evento violento a Tavernola, anche in questo caso a finire in ospedale un giovane di 23 anni. Infine un malore ad Appiano Gentile per un 40enne arrivato in ospedale in codice verde.

