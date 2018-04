E’ successo poco prima delle 14

Un volo di circa tre metri

Il titolare della carpenteria metallica Tieffe è rimasto coinvolto in un grave infortunio all’interno della sua azienda. Intorno alle 13.45, i soccorsi sono stati allertati in via Pastore. L’uomo, 61 anni, si trovava su di un macchinario quando improvvisamente ha fatto un volo di circa tre metri.

Intervento dell’elisoccorso

Sul posto i mezzi del Lariosoccorso di Erba e di Aat Lecco, oltre all’elicottero del 118, intervenuti in codice rosso per prestare le prime cure. L’uomo è stato trasportato in ospedale.