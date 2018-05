Ecco che cos’è successo nella notte tra il 5 e il 6 maggio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione da sostanze

E’ successo a Proserpio intorno alle 23.30. Protagonista una donna di 48 anni che è stata soccorsa per un’intossicazione da sostanze pericolose. Sul posto la Sos di Canzo e l’automedica. La donna è stata portata in codice giallo al Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare anche due malori tra Inverigo e Guanzate. In entrambi i casi non si è trattato di nulla di grave. Intorno alle 22.30 invece evento violento ad Olgiate Comasco in via Liancourt. Coinvolto un uomo di 50 anni. Sul posto la Sos di Olgiate che l’ha portato in codice giallo all’osepdale di Tradate. Poco prima di mezzanotte un incidente a Rovellasca. Un’auto è finita contro un ostacolo. Sul posto la Croce Azzurra di Rovellasca. A Tremezzina invece una caduta al suolo per una persona di 44 anni, finita all’ospedal di Menaggio in codice verde. A Rovellasca anche uno schiacciamento per un uomo di 44 anni. Fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato portato in codice verde all’ospedale di Saronno. Intorno alle 3, a Como, un’intossicazione etilica per un 20enne portato poi al Valduce dalla Croce Verde di Fino. Infine evento violento a Casnate con Bernate in piazza Borromeo. Un uomo di 43 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale di Cantù.