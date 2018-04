Un nuovo tentato furto a Inverigo e anche questa volta il video che immortala i delinquenti in azione ha fatto il giro del web.

Ladri a Inverigo le immagini finiscono sul web

E’ stato uno dei residenti degli appartamenti della villa di via San Giovanni Bosco a Villa Romanò, dove un tempo abitava Eros Ramazzotti, a diffondere le immagini catturate dalla telecamere di videosorveglianza per mettere in guardia vicini e concittadini. Federico Bellino, 43 anni, che da tempo vive in paese, ha infatti postato online il video che mostra i delinquenti proprio mentre tentano l’incursione nell’appartamento della sua vicina. Il frame, in pochi minuti, è stato condiviso da tantissime persone, sollevando rabbia e preoccupazione.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 28 aprile, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui