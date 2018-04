Ladri in azione a Montorfano. Danneggiano una villa per migliaia di euro e rubano un solo cacciavite.

Ladri a Montorfano

Malviventi in paese venerdì scorso, 23 marzo, intorno alle 20, in un’abitazione di via delle Mandane, in una zona tranquilla e periferica. I ladri avrebbero agito verso le 20. Questo l’orario in cui risulta la disattivazione delle telecamere di sorveglianza interne alla villa. I delinquenti hanno infatti staccato la corrente per agire senza essere sorpresi. E da lì si sono fatti strada per entrare in casa a colpi di piccone, provocando danni per migliaia e migliaia di euro.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 31 marzo, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui