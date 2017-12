Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore sul lavoro

A sentirsi male un uomo di 31 anni. Stava lavorando all’interno di un impianto lavorativo a Lipomo in via Statale per Lecco. Sul posto la Cri di Lipomo che l’ha accompagnato in ospedale in codice giallo.

Altri interventi

Intorno alle 23.40, altro medico acuto a Como. Questa volta a sentirsi male è stata una giovane di 28 anni in via Regina Teodolinda.