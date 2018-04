Mercatino di primavera ad Anzano, in programma per domenica 29 aprile, è rimandato per maltempo.

La manifestazione, organizzata dal Comune e in programma per domani, domenica 29 aprile, in centro storico, con bancarelle di hobbistica, artigianato e collezionismo, è stata rimandata a data da destinarsi per previsioni meteorologiche avverse. L’avviso è stato diramato oggi, sabato, dall’Amministrazione comunale. Consultare il sito del Comune per aggiornamenti sulla data in cui sarà recuperata la manifestazione.