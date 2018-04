Disavventura per un motociclista che è caduto nel bosco all’Alpe del Viceré.

L’incidente

L’incidente si è verificato oggi, mercoledì 25 aprile, alle 15.40. Un uomo di 58 anni in sella alla sua moto è caduto in un bosco tra il quarto e il quinto tornante lungo via Partigiana, la strada che collega il paese di Albavilla all’Alpe del Viceré.

Non è grave

Fortunatamente, nonostante la rovinosa caduta, il motociclista non avrebbe riportato gravi ferite sebbene i soccorsi siano stati allertati in codice rosso. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba insieme a una camionetta dei Vigili del Fuoco di Erba. Presente anche una pattuglia della Polizia locale di Albavilla.

Zona frequentata

Oggi, all’Alpe del Vicerè, c’era il pienone, complice anche la bella giornata di sole del 25 aprile. L’incidente non ha comunque creato disagi alla circolazione.