Pauroso scontro frontale tra due auto ieri, sabato 21 aprile, ad Albese: ferite due persone.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 20.15 in viale Lombardia. Violento lo scontro frontale tra due auto, una Ford “Fiesta” e una Fiat “Panda”, entrambe di colore grigio. Sul posto si sono precipitati subito tre mezzi di soccorso: la Croce Rossa di Lipomo, la Croce Azzurra di Como e un’automedica.

Vigili del fuoco al lavoro

Ad Albese sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre due persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo. Nell’incidente sono rimaste ferite una ragazza di 23 anni e un uomo di 42 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita ma sono stati trasportati in ospedale per tutti gli esami e gli accertamenti del caso.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha creato qualche disagio alla circolazione stradale in via Lombardia. Ad Albese è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha portato allo scontro.