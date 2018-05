Pauroso incidente questo pomeriggio a Erba: due giovani miracolati.

Lo scontro

L’incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17, in prossimità dell’incrocio tra via Pascoli e via Leopardi, non lontano dalla stazione di Erba. Due Fiat “Cinquecento” sono venute a contatto a pochi metri dal pub “Stella Artois”: coinvolti nello scontro due giovani, alla guida rispettivamente di una Fiat “Cinquecento X” rossa e di una Fiat “Cinquecento” grigia.

Un’auto ribaltata

L’impatto è stato talmente violento che un’auto, la Fiat “Cinquecento X” si è ribaltata. A bordo c’era un ragazzo di vent’anni: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Erba per riuscire ad estrarlo dall’abitacolo dove era rimasto incastrato. Sul posto, in via Leopardi, si sono precipitati anche un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e un’auto medica.

Dinamica da chiarire

Non è ancora chiara la causa che ha causato lo scontro tra le due vetture: sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Erba per effettuare tutti i rilievi. Entrambi i giovani non dovrebbero aver riportato gravi conseguenze.

Via Pascoli chiusa

Via Pascoli è stata chiusa, pesanti disagi alla circolazione del traffico anche in via Leopardi. Chiusa anche la strada in prossimità della piccola rotonda di via Adua.