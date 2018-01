L’impatto mortale è avvenuto poco prima delle 10.30 nella frazione di Camerlata.

Pedone morto Como

L’anziano, 82 anni, deceduto dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Anna, è Cesare De Col. In via Badone a Camerlata, proprio dove è avvenuto l’incidente, aveva uno studio dentistico. Viveva però a Lipomo dove la comunità è sconvolta per la sua improvvisa scomparsa.

Clicca qui i dettagli sull’incidente.