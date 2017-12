Pro loco Anzano organizza tanti eventi in attesa del 25 dicembre.

Pro loco Anzano, burattini e Babbo Natale

Come vuole la tradizione, è in programma per domani, sabato 23 dicembre, lo spettacolo di burattini “Arlecchino malato d’amore” di Daniele Cortesi. Si terrà alle 21 al centro polifunzionale di via Valera. Cortesi è una vera e propria tradizione per gli anzanesi: ricorre proprio quest’anno il 25esimo anniversario dal suo primo spettacolo. Il burattinaio ha fondato la sua compagnia nel 1982 e da allora si è affermata a livello nazionale tra le più qualificate interpreti della miglior tradizione burattinaia.

Alla Vigilia, Babbo Natale “social” con la Pro loco Anzano

E la notte del 24 dicembre, come da tradizione, Babbo Natale arriverà ad Anzano per consegnare i regali per le vie del paese. Alla consegna del dono è gradita offerta che la Pro loco devolverà in beneficenza.

Il viaggio di Babbo Natale per le vie del paese inizierà alle 18,40 dal centro commerciale Bennet e proseguirà fino alle 22.45 circa in via Belvedere. Quest’anno è più “social” che mai: la notte della Vigilia si potranno seguire i suoi movimenti su Instagram e Facebook e condividere le sue foto utilizzando l’hashtag #babbonataleanzano.

Per consultare l’elenco completo delle fermate, visitare la pagina Facebook Pro loco Anzano del Parco. L’associazione ha anche una pagina Instagram con profilo @prolocoanzano.