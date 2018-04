Raccolta rifiuti porta a porta a Orsenigo dal 9 aprile: da oggi, martedì 20 marzo, si distribuiscono i contenitori.

Il servizio di raccolta rifiuti a domicilio partirà dal 9 aprile e riguarderà l’umido, erogato da Service 24 con cadenza bisettimanale, lunedì e giovedì, negli appositi contenitori. La raccolta di rifiuti solidi urbani (Rsu) nel sacco rosso sarà ridotta al ritiro settimanale, di lunedì. Sarà inoltre introdotto l’uso dei contenitori per carta e cartone con ritiro bisettimanale, di sabato.

Da oggi, martedì 20 marzo, fino al 14 aprile, si potranno ritirare gli appositi contenitori al Centro di Raccolta rifiuti in via Caio Plinio 4 negli orari di apertura (martedì, giovedì e sabato 9-12 e 13.30-16). Saranno inoltre consegnati i contenitori bianchi per la carta. Ai condomini con più di 6 utenze saranno forniti contenitori condominiali da 120 litri per l’umido e da 240 litri per carta e cartone, che l’Amministratore potrà richiedere a Service 24 Ambiente (ogni condomino potrà comunque ritirare i bidoni piccoli, se avrà necessità).