AGGIORNAMENTO DELLE 9.40 E’ stato ritrovato pochi minuti fa il giovane disperso sul Cornizzolo. Allarme fortunatamente rientrato. Ancora da chiarire la dinamica della scomparsa e della vicenda che ha coinvolto il giovane. Le sue condizioni di salute sono definite dai medici discrete. Proprio in questi istanti è in corso il recupero.

Ragazzo disperso sul Cornizzolo: sono in corso le ricerche ragazzo di 20 anni che risulta disperso sul Cornizzolo. Al momento le informazioni sono poche. Quel che è certo è che la macchina dei soccorsi si è già messa in moto.

Ragazzo disperso

Ore di apprensione per un giovane di 20 anni. Secondo le prime informazioni l’allerta è scattata pochi minuti dopo le 5. La centrale operativa del 118 ha fatto alzare in volo l’elisoccorso del Sant’Anna di Como. Allertati anche i pompieri e i carabinieri comaschi. La zona su cui sono concentrate e si stanno concentrando le ricerche è infatti tra Civate, Longone al Segrino ed Eupilio, passando per le cave di Cesana Brianza. Proprio in questa zona, a fine novembre, era stato ritrovato il corpo di Rossella Marangoni, 50enne di erba che era scomparsa sul Cornizzolo.

Le ricerche

Mobilitati per le ricerche gli uomini della Diciannovesima Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e i Vigili di Fuoco di Lecco che hanno inviato una squadra sul posto.

La fiaccolata

Ieri sera, proprio sul Monte Cornizzolo, si è svolta la fiaccolata dell’Anti Vigilia, organizzata dalla Sec e dagli Alpini di Canzo e Civate.