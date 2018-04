Ribaltamento in Statale 36, soccorritori in azione.

Ribaltamento in Statale 36

Mattinata davvero drammatica sulla Statale 36. Questa mattina un grave incidente a Briosco, che ha visto il coinvolgimento di più auto, ha provocato lunghe code in direzione Lecco. Pochi minuti fa altro grave sinistro con un mezzo che si è ribaltato nel tratto all’altezza del comune di Molteno. L’intervento è avvenuto nella carreggiata sud quindi in direzione Milano.

Soccorsi in azione

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Toccherà agli agenti della Polizia Stradale di Seregno, allertati per l’incidente, chiarire cosa si esattamente successo. Grande il dispiegamento di forze. La centrale operativa del 118 ha dirottato sul posto due ambulanze. Non solo, è stato allertato anche l’elicottero dell’ospedale Sant’Anna di Como. Tutti i soccorritori sono intervenuti in codice rosso.

Le condizioni dei feriti

A scontrarsi sarebbero state due auto. Coinvolte nell’incidente due donne di 36 e 56 anni. Dopo i primi soccorsi sul posto sono state trasportate in ospedale in codice verde.

Code

A causa dell’incidente si sono formate alcune code e il traffico è stato rallentato.