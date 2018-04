Lieto fine per l’anziana scomparsa a Lurate Caccivio. La famiglia aveva chiesto aiuto per ritrovarla.

AGGIORNAMENTO 17.30: La donna è stata ritrovata a Prestino. Fortunatamente sta bene. Sospiro di sollievo per tutta la famiglia che è stata in grande apprensione per diverse ore.

Scomparsa anziana a Lurate Caccivio

Grande apprensione a Lurate Caccivio per la scomparsa di una donna. Giuliana Donini non fa rientro a casa da questa mattina. Da anni soffre di Alzheimer e i parenti sono molto preoccupati. L’ultimo a vederla è stato il marito. “In questi giorni – ci ha raccontato la famiglia – continuava a ripetere che avrebbe voluto andar al cimitero di Albate, dove è seppellita sua mamma. Ma a causa della sua malattia potrebbe non essere luicida”.

Attivate le ricerche

Nell’abitazione della donna è scomparsa anche una cartelletta di colore azzurro, contenente tutti i suoi esami medici. E’ possibile che la donna l’abbia portata con sé. La famiglia ha già contattato i Carabinieri di Lurate Caccivio e i Vigili del fuoco per le ricerche.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU