Questa mattina intorno alle 6 c’è stato uno scontro auto treno a Erba.

L’incidente

Un’auto è finita sui binari della linea Asso-Milano. La vettura è rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello in via Trieste a Erba. Dopodiché è stata urtata dal treno che era diretto a Milano.

Ferito un uomo

L’automobilista a borodo, un uomo di 50 anni, è stato prontamente soccorso da Lariosoccorso di Erba e l’automedica da Como. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Como. Fortuntamente il 50enne non è in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice giallo.

La circolazione ferroviaria

La linea ferroviarie è rimasta bloccata per alcune ore in mattinata. Il treno che ha avuto l’incidente è stato cancellato, il treno successivo ha avuto quasi 80 minuti di ritardo e anche quello delle 7.33 da Asso è partito con 40 minuti di ritardo.