Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 maggio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente ad Albese con Cassano

Sulla SS342 si è verificato uno scontro tra due auto intorno alle 22. E’ rimasta ferita una giovane 25enne che è stata trasportata in codice giallo al Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare anche due malori. Il primo a Menaggio per una bimba di 11 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale di Gravedona. Allarme anche a Senna, intorno alle 22.30 per un anziano di 71 anni. La Croce Azzurra l’ha portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Infine un’intossicazione etilica a Dongo, intorno alle 2. Coinvolto un uomo di 55 anni.