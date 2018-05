Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 maggio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Cantù e Canzo

Intorno alle 22.30, a Canzo, un’auto è finita fuori strada sulla sp40. Coinvolte quattro persone tra cui due bimbi di tre anni. Sul posto due ambulanze e un’automedica che hanno portato i feriti in ospedale in codice giallo. Impatto tra due auto invece a Cantù in corso Europa. Coinvolte due giovani di 23 e 24 anni. Sul posto la Cri di Cantù che poi è rientrata nell’ospedale cittadino in codice verde.

Altri interventi

Da registrare ben sei malori tra Cantù, Griante e Como. In tutti i casi, fortunatamente, non si è trattato di nulla di grave. Intorno alle 22 a Menaggio invece uno scontro di gioco. Una donna di 35 anni è finita all’ospedale di Gravedona in codice verde.

