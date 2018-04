Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 marzo e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Persone soccorse a Erba

L’allarme è scattato poco dopo le 23 in via 25 Aprile. Ad essere soccorse sono state due donne di 32 e 42 anni. Non sono noti i motivi del soccorso ma sono state portate all’ospedale di Cantù in codice verde. Sul posto la Sos e l’automedica.

Altri interventi

Alle 22, da segnalare, anche un malore ad Orsenigo. Coinvolto un ragazzo di 21 anni che è stato traportato in codice verde al Sant’Anna.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU