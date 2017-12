Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Investimento pedone

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. Un uomo di 52 anni stava percorrendo via Resegone a Erba quando è stato leggermente sfiorato da un’auto. Fortunatamente le sue ferite non si sono rivelate gravi, è stato trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Altri interventi

Da sengnalare anche un malore a Fino Mornasco, intorno alle 22.40. Coinvolta una giovane di 16 anni che è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna dalla Croce Verde di Fino in codice giallo. Alle 00.40 a Mariano intossicazione etilica per un altro giovane 20enne. Sul posto è intervenuta la Cri di Cantù per il trasporto in ospedale in codice verde. Successivamente una caduta al suolo a Luisago per un giovane di 26 anni. Niente di grave, è stato portato in ospedale in codice verde. Stessa sorte una 19enne, colpita da malore, a Mariano. Sul posto la Cri di Cantù.