Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente stradali

Incidente anche a Solbiate sulla SS32 alle 22. Coinvolte tre persone, una giovane di 23 anni, un uomo di 30 e una donna di 51 anni. Sul posto la Cri di Uggiate e l’automedica. Il rientro dell’ambulanza in ospedale è stato in codice verde. Incidente anche a Gera Lario alle 23 sulla SS340. Feriti due giovani, una ragazza di 19 e un ragazzo di 22. Sul posto ambulanza e automedica. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Gravedona con codice giallo. Scontro tra auto alle 22.35 anche a Erba in via Biffi. La Croce Verde di Bosisio ha accompagnato i feriti, in codice verde, all’ospedale erbese. Infine alla 1, un’auto si è ribaltata sulla SS32. Sul posto la Cri di Lomazzo e l’automedica. Coinvolte tre persone.

Altri interventi

Un uomo di 48 anni, ieri è caduto a terra in via Mainoni a Erba. Non è stato necessario il trasporto in ospedale, nonostante sul posto siano arrivati i soccorsi. Tre intossicazioni etiliche invece tra Mariano, Como e Binago. La ragazza di 22 che si è sentita male nel marianese è stata portata all’ospedale di Cantù in codice giallo. Intorno alle 4, a Como, ferita per un 18enne in via Roosvelt. La Cri di Como l’ha accompagnato in ospedale con un codice verde.