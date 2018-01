Ecco che cos’è successo nella notte tra il 17 e il 18 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Investito giovane

L’investimento è avvenuto ad Erba, sulla via Valassina poco prima di mezzanotte. Ad avere la peggio un giovane di 16 anni. Sul posto Lariofiera Erba e l’automedica. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba. Nonostante lo spavento iniziale quindi non sarebbe in pericolo di vita.

Altri interventi

Si sono verificati altri due incidenti tra Merone e Tavernerio. In entrambi i casi a scontrarsi sono state delle auto. I rientri all’ospedale dei feriti sono stati in codice verde. Da segnalare anche due eventi violenti, classificati come aggressione. Il primo a Bulgarograsso poco dopo le 21, coinvolta una giovane di 31 anni che è finita all’ospedale in codice verde. Il secondo a Beregazzo con Figliaro. Sul posto la Sos di Lurago che ha accompagnato un giovane di 26 anni all’ospedale di Tradate in codice verde.