Ecco che cos’è successo nella notte tra il 12 e il 13 marzo e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Soccorsi in Provincia

A Griante, intorno alla 1.50, si segnala l’arrivo della Cri di Menaggio sulla Regina. L’allarme è scattato per un’anziana di 85 anni. Non sono note le cause dell’intervento ma fortunatamente la donna è arrivata in ospedale in codice verde, quindi non in pericolo di vita.