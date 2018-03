Sottopasso Como-Lecco di Albese apre temporaneamente ai pedoni.

Sottopasso Como-Lecco in via Lombardia apre temporaneamente

Il sottopasso tra il parcheggio del Cimitero e Via Pellegrini, ad Albese con Cassano, è stato temporaneamente aperto al pubblico allo scopo di favorire l’attraversamento pedonale della Via Lombardia. I lavori al sottopassaggio non sono ancora stati ultimati ma la struttura è stata aperta al pubblico per agevolare la sicurezza dei pedoni durante gli interventi in corso sulla Como-Lecco, che attualmente stanno causando qualche piccolo disagio alla viabilità della trafficata arteria.

Il semaforo che regola l’attraversamento pedonale tra Via Montello e Via Raffaello è funzionante e prevede un tempo di attesa di 180 secondi, come da disposizioni della Provincia di Como.