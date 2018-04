Spaccia cocaina, arrestato a Faloppio.

Spaccia cocaina, albanese fermato dai Carabinieri

Ieri sera, a Faloppio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un albanese. Classe 1995, il giovane risulta residente a Solbiate. Lo stesso, dopo aver tentato di cedere una dose di sostanza stupefacente a un 38enne del luogo, è stato sottoposto a perquisizione personale. Quindi è stato trovato in possesso di 13 dosi preconfezionate di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Droga del peso complessivo di 6 grammi, occultati all’interno della tasca dei pantaloni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Stazione di Como, in attesa del rito direttissimo.

