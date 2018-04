Spaccio di droga sulla Statale 36: 25enne in manette. Aveva un kg di marijuana e anche 8 grammi di cocaina. A riportarla è stato Giornaledilecco.it.

Droga sulla Statale 36

Nella serata di sabato 31 marzo i Carabinieri del NORM della Compagnia di Merate hanno arrestato un 25enne valtellinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, già impegnati in servizi di controllo del territorio predisposti per le festività pasquali, hanno sottoposto a controllo stradale, nei pressi dello svincolo di Nibionno lungo la SS.36,una Alfa Romeo 147 condotta dal 25enne. Dopo il fermo l’uomo. E’ stato trovato in possesso di un involucro di cellophane termosaldato che conteneva poco più di un chilogrammo di marijuana.

Erba e coca

A quel punto è scattata anche la perquisiszione della sua abitazione. Lì sono state trovate altre dosi di marijuana e di cocaina. Non solo ma anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. In tutto sono stati posti sotto sequestro 1,291 kg di marijuana e 8 grammi di polvere bianca.

In carcere

L’arestato è statotrasferito alla Casa Circondariale di Lecco, Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la custodia in carcere.

Droga e violenza in 36

Il fenomeno dello spaccio lungo la 36 è putroppo cosa nota. Solo lo scorso gennaio era stato ritrovato allo svincolo di Brisoco il cadavere di un uomo. Il suo assasino è stato arrestato: secondo i carabinieri voleva droga senza pagarla.