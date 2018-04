Un centauro di Tavernerio è stato tragicamente protagonista ieri, sabato 28 aprile, di un incidente a Galbiate, in provincia di Lecco.

Incidente a Galbiate sulla “strada della paura”

Intorno alle 17.30 di ieri un uomo di Tavernerio di 38 anni stava percorrendo un tratto di Sp58 in direzione Galbiate quando, all’altezza del centro sportivo di Villa Vergano, pare abbia perso il controllo del suo mezzo. E’ finito quindi a invadere l’altra carreggiata e fino a rovinare sulla parte anteriore di un’utilitaria condotta da una donna galbiatese di 63 anni.

Sull’asfalto gli uomini della Polizia Locale non hanno rinvenuto alcun segno di frenata. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza per i traumi maxillo facciali riportarti nell’impatto. Lo spavento è stato davvero tanto su una strada che non è nuova a vicende di questo tipo.

