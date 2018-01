E’ stata riaperta questa mattina alle 6 la Statale 36 chiusa ieri sera dopo un maxi-incidente.

Strada chiusa tutta la notte

La strada è rimasta chiusa per tutta la notte dopo il grave incidente che ha coinvolto ieri sera sei veicoli. Nell’impatto a catena sono rimaste ferite 11 persone, fortunatamente non in modo grave. Cinque auto e un camper erano andati praticamente distrutti.

Gasolio sull’asfalto

Alcune vetture coinvolte nell’incidente di ieri, avvenuto pochi minuti dopo le 21, hanno perso del gasolio. Per questo motivo la Statale 36 era stata chiusa al traffico in direzione sud, nel tratto compreso tra Garbagnate Monastero e Molteno. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e diversi carro-attrezzi: ci sono volute molte ore per rimuovere i veicoli dalla carreggiata. La strada è comunque tornata percorribile proprio nelle prime ore del mattino. Il traffico, per ora, risulta scorrevole. Non risultano particolari disagi.

