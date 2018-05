Statale Regina, fondi per videosorveglianza e monitoraggio.

Statale Regina: arrivano 200mila euro

“Regione Lombardia ha approvato questa mattina lo schema di accordo per la realizzazione del progetto di gestione e monitoraggio del traffico sulla strada statale Regina tra Argegno e Menaggio”. A comunicarlo è stato Alessandro Fermi. L’attuale presidente del Consiglio Regionale, in qualità di Sottosegretario all’Attuazione del programma nella scorsa legislatura aveva presentato un proprio emendamento specifico in occasione dell’approvazione dell’assestamento di Bilancio 2017.

La copertura finanziaria

In questo modo dunque Fermi aveva definito la necessaria copertura finanziaria per rendere possibile la realizzazione del progetto. Ques’tultimo è stato concordato con l’Anas, la Prefettura di Como, la Provincia di Como e i Comuni di Argegno, Colonno, Griante, Menaggio, Sala Comacina e Tremezzina. Sono stati dunque stanziati 200 mila euro per la sua attuazione.

L’intervento

Si tratta pertanto di un intervento significativo per contribuire a gestire al meglio i problemi di congestionamento, di sicurezza e di emergenza che interessano la Regina. I fondi stanziati sono recuperati dalla legge regionale 6 del 2015, che consente alla Regione di promuovere apposite forme di collaborazione con gli Enti locali e territoriali. Questo mediante la stipula di accordi finalizzati ad assicurare efficaci interventi di sicurezza urbana e stradale, di polizia amministrativa e tutela ambientale.

Il sistema di videosorveglianza

Così ha dichiarato infine Fermi: “Sulla Regina gli episodi di congestionamento del traffico veicolare, specie nelle strettoie di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio, comportano gravi pericoli per l’incolumità delle persone. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un sistema di videosorveglianza e monitoraggio del traffico. Integrerà e implementerà il sistema semaforico già presente. In questo modo sarà possibile il coordinamento da remoto di eventuali situazioni di congestionamento e di emergenza. Questo tramite la sala operativa della Polizia locale del Comune di Tremezzina, a cui farà capo l’attuazione del progetto stesso”. Il sistema di videosorveglianza e monitoraggio sarà pienamente operativo entro fine anno.

