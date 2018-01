Tavernerio, bidella cade e picchia la testa: soccorsi a scuola.

E’ successo a mezzogiorno circa al Comprensivo “Don Milani” di via Risorgimento. Secondo una prima ricostruzione, una bidella di 38 anni della scuola sarebbe caduta e avrebbe picchiato la testa. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono portati un mezzo della Croce Rossa di Lipomo e un’automedica. La donna è inizialmente stata segnalata in codice giallo, ma fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata trasportata all’ospedale Valduce di Como in codice verde.

Si tratta del secondo episodio nel giro di due ore nelle scuole di Tavernerio: solo un’ora prima, all’asilo di Solzago sono infatti intervenuti i soccorritori della Cri di Montorfano per un improvviso malore accusato da un bambino di poco più di un anno. Ne abbiamo parlato qui.