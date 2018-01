Tavernerio a fuoco canna fumaria: incendio in una casa di via Ai Monti.

Tavernerio, incendio in casa

L’episodio si è verificato poco dopo le 19 in una casa privata di via Ai Monti, al confine con Solzago: la canna fumaria di un’abitazione della via ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme si sono poi propagate sul tetto in legno della casa.

Intervenuti i Vigili del Fuoco

In breve tempo, si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco di Erba e Como, che in circa mezz’ora hanno spento l’incendio. Nessuna conseguenza per i residenti dell’abitazione, tutti illesi: solo un grande spavento.