Tavernerio malore per un bambino: soccorsi alla scuola dell’infanzia “Borella” di Solzago.

L’episodio si è verificato intorno alle 11 all’asilo di Solzago. Un bambino di poco più di un anno ha improvvisamente accusato un malore: secondo una prima ricostruzione, avrebbe subìto un innalzamento improvviso della febbre che gli avrebbe portato conseguentemente un mancamento.

Soccorsi all’asilo di Solzago

Immediato l’intervento dei soccorsi: in via San Bartolomeo si sono portati i soccorritori della Croce Rossa di Montorfano e un’automedica. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Valduce di Como in codice verde: fortunatamente, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto.