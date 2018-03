Tragedia a Cabiate: uomo cade da una palazzina a Cabiate.

Cade da una palazzina a Cabiate

Tragico evento in paese. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 19.30.

Un uomo sarebbe precipitato da una palazzina in via Ugo Foscolo. Subito si sono attivati i soccorsi, un’ambulanza e l’elisoccorso che è atterrato in via Baracca al campo sportivo. Nonostante le cure immediate dei sanitari, l’uomo è deceduto.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale per accertare la dinamica dell’accaduto.

