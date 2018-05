Monza: travolto dal treno al passaggio a livello. E’ successo questa mattina, giovedì 3 maggio, a Monza in via Osculati. Inutili i soccorsi.

Monza: travolto dal treno al passaggio a livello

Un uomo di 67 anni è morto questa mattina poco prima delle 6 travolto da un treno a Monza, nei pressi del passaggio a livello di via Osculati. Dalle prime informazioni non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. I soccorsi, Croce rossa di Monza e Brianza, automedica e Vigili del Fuoco, sono arrivati tempestivamente ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto in questo momento anche i Carabinieri della compagnia di Monza.

Circolazione bloccata

Al momento la circolazione è bloccata e si segnalano pesanti disagi per i pendolari provenienti da Lecco, Bergamo e Como, come riportato dal sito di Trenord.