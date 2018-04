Ecco che cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 aprile e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti nel Comasco

Il primo si è verificato a Inverigo, poco prima delle 21. Coinvolto un uomo di 44 anni, qui i dettagli. Alle 21.30 a Sorico sulla via Regina invece c’è stato un impatto tra più veicoli. Una ragazza di 21 anni è finita all’ospedale in codice giallo. Poco prima delle 23 incidente anche a Cantù. A scontrarsi due auto con una donna di 27 anni che è stata trasportata in ospedale con codice verde dalla Cri canturina.

Altri interventi

Da segnare anche uno scontro di gioco all’interno di un impianto sportivo ad Appiano Gentile. La Sos di Appiano ha portato un giovane di 25 anni in ospedale con codice giallo. A Erba invece un’aggressione in cui è stato coinvolto un 40enne portato all’ospedale cittadino senza ferite gravi. Due malori poi tra Lomazzo e Albese con Cassano. Più serio il secondo con una donna di 41 anni che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Infine, poco dopo mezzanotte una caduta al suolo in via Mentana, coinvolto un uomo di 39 anni.