Tre persone coinvolte in un incidente stradale ad Alzate Brianza nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio.

Scontro tra auto sulla Sp 39

L’incidente si è verificato sulla Sp 39 intorno alla 1 di notte: coinvolti due veicoli a bordo dei quali c’erano tre persone. Fortunatamente nessuno si trova in gravi condizioni. Lievi le ferite riportate da due donne che sono state trasportate all’ospedale di Cantù per accertamenti.

Ferito un giovane ad Inverigo

Poco dopo la mezzanotte, un giovane di 25 anni ha riportato una ferita ad Inverigo, nella frazione di Romanò Brianza. Sul posto, in via San Giovanni Bosco, è intervenuta la Sos di Lurago d’Erba. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Erba. Non è grave.

Gli altri interventi

Nel corso della notte c’è stato un altro intervento a Inverigo, questa volta in via degli Alpini. Una donna di 71 anni è caduta a terra. Fortunatamente per lei non ci sono state gravi conseguenze. Anche a Como è dovuta intervenire un’ambulanza per soccorrere un ventenne. Poco prima delle due, in viale Geno, il ragazzo si è sentito male a seguito di un’intossicazione etilica. Portato all’ospedale “Valduce”, non è in gravi condizioni.