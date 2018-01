Tremendo incidente sulla Statale 36 Milano-Lecco: ferite 11 persone e distrutti 6 veicoli.

Incidente a catena

Il maxi-incidente si è verificato questa sera, giovedì 25 gennaio, poco dopo le 21. Per cause ancora in fase di accertamento, almeno cinque automobili più un camper si sono scontrati mentre procedevano lungo il tratto tra Garbagnate Monastero e Molteno, in direzione Sud, proprio nella carreggiata opposta all’Hotel San Martino.

Undici feriti

Dopo il tremendo impatto, forse causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, sono rimaste ferite 11 persone che si trovavano all’interno delle auto. Cinque macchine sono andate praticamente distrutte, coinvolto anche un camper. Fortunatamente non sembra ci siano feriti gravi: nessuno è rimasto incastrato nell’abitacolo e le persone coinvolte, vista la violenza dello scontro, si sono salvate per miracolo. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sono rimasti feriti cinque uomini tra i 23 e i 47 anni e una ragazza di 25 anni. Come detto, coinvolte e ferite in modo lieve anche altre persone delle quali non sappiamo ancora l’età.

Il video

Ecco alcune immagini girate dopo l’incidente dalla redazione di giornaledicomo.it

Statale 36 chiusa

Ancora una volta a causa dell’incidente, la Statale 36 è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra Bosisio Parini e Costa Masnaga, in direzione Milano. L’uscita obbligatoria è a Bosisio Parini per chi procede in direzione Sud. I Vigili del Fuoco di Lecco stanno cercando di rimuovere le carcasse dei veicoli dalla strada, resa ancora più insidiosa dal gasolio perso da alcune auto. Intanto, gli agenti della Polizia Stradale di Lecco stanno procedendo ad effettuare i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giornata difficile sulle strade

