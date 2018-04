Lancio di sassi contro i treni, ormai è un assalto continuo.

Treni sotto attacco anche il Milano-Lecco

Tre casi in tre giorni e due episodi nell’arco di un’ora sulla linea ferroviaria Milano-Greco-Sesto San Giovanni. Sabato pomeriggio lungo i binari della Milano-Lecco, al confine tra il quartiere Greco e Sesto, due treni sono stati colpiti da teppisti. Il primo è stato il convoglio 10866 partito alle 16.52 da Porta Garibaldi e diretto a Lecco. Un sasso grande come una mano è stato gettato contro la cabina di guida. La pietra ha infranto il finestrino laterale e ha colpito il macchinista, un uomo di 31 anni. E’ stato lui ad avere la prontezza di fermare il mezzo e dare l’allarme prima di essere portato all’ospedale Niguarda per essere medicato. Il treno, che era rimasto fermo, è stato fatto retrocedere fino alla stazione di Greco, a poche centinaia di metri di distanza, per consentire ai passeggeri di scendere e la circolazione è rimasta bloccata su tutta la linea.

Quello di sabato non è l’unico episodio registrato sulla linea ferroviaria. Leggi l’articolo completo su Lamartesana.it

