Trovata morta ragazza dietro ad un cespuglio in via Resegone a Seregno, in Brianza.

Trovata morta ragazza in un cespuglio a Seregno

Il cadavere di una donna, sembrerebbe di giovane età, è stato trovato dietro ad un cespuglio in via Resegone a Seregno. Il corpo è stato scoperto da due persone intorno alle 10 di questa mattina mentre passeggiavano con il cane. Al momento del ritrovamento il cadavere si trovava accanto ad un sedile – forse di una macchina – abbandonato proprio dietro allo stesso cespuglio.

Aggiornamenti su giornaledimonza.it