Trovato il cadavere di una donna nel lago. La macabra scoperta è avvenuta questa mattina poco dopo le 8 di stamattina a Bellano, nella zona di via Martiri della Libertà

Cadavere di una donna nel lago

Ancora da chiarire cosa sia esattamente successo e da quando il corpo della donna fosse in acqua. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i volontari del soccorso di Bellano e i medici del 118. Ma ai soccorritori non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso della donna che ha 63 anni. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Aggiornamenti non appena possibile