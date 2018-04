E’ successo nel primo pomeriggio a Canzo

Ambulanza in codice rosso

I mezzi di soccorso sono stati allertati in codice rosso per prestare aiuto a un uomo che poco dopo le 14 è stato male nella stazione di Canzo-Asso. Al capolinea delle Ferrovie Nord, la Sos canzese ha trovato l’uomo in pessime condizioni a causa di un’intossicazione etilica.

Solo un grande spavento

Per fortuna, però, l’emergenza è rientrata: l’automedica ha fatto ritorno in ospedale, mentre l’ambulanza ha trasportato l’uomo in codice verde. Pare che si tratti di una persona nota in stazione, che spesso abusi di alcool.