Uomo colpito da infarto. E’ successo intorno alle 11.30 a Orsenigo.

Malore per un uomo

A sentirsi male un uomo di 53 anni in via Berra. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo, che vive in zona all’interno di un camper, avrebbe avuto un infarto. Sul posto la Cri di Lipomo e l’automedica. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba. Non sarebbe in pericolo di vita.