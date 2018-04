Uomo scomparso da Cassina Fra’ Martino: Elio Panzeri, 66 anni, è uscito di casa ieri alle 7 e non è più rientrato. A riportare la notizia è il Giornaledilecco.it.

Uomo scomparso ore di apprensione per i familiari

Si chiama Elio Panzeri l’uomo di cui si sono perse le tracce da ieri mattina. Il pensionato, 66 anni, è uscito di casa come tutte le mattine di buon’ora alle 7. Sarebbe dovuto andare a trovare un amico a Merate (Lecco) con il quale era solito trascorrere la mattinata e che aiutava a fare l’orto. Intorno a mezzogiorno Penati era abituato a fare ritorno a casa per pranzo. Ma ieri alle 12.30 non era ancora rientrato, un fatto insolito per un uomo abitudinario come lui. Quando poi l’amico ha chiamato la moglie a casa, in via Righi a Cassina, per chiedere di Elio, si è capito che era successo qualcosa di grave.

