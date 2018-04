Vandali in azione a Tavernerio.

Vandali in azione, distrutti vasi in via Roma

Vandali in azione in pieno giorno in centro paese. Gli episodi si sono verificati oggi, sabato 24 marzo, nella centralissima via Roma, nel primo pomeriggio. I soliti ignoti hanno ribaltato e distrutto alcuni vasi di pietra e divelto un cartello. Non si tratta dei primi vandalismi in paese: alcuni mesi fa i malviventi avevano agito al parchetto pubblico di via Risorgimento.

L’Amministrazione comunale che fa capo al sindaco Mirko Paulon, a proposito degli incresciosi episodi, invita chi abbia informazioni utili per individuare il colpevole a denunciare contattando la Polizia locale intercomunale, scrivendo alla pagina Facebook “Comune di Tavernerio” o lasciando un messaggio (anche anonimo) nella buca delle lettere del Comune.