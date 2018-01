Verranno celebrati domani, venerdì 5 gennaio, i funerali di Marianna Capuano.

Mamma morta a 46 anni

La giovane mamma, morta per una grave malattia a soli 46 anni, era molto conosciuta a Erba ma non solo. Marianna Capuano gestiva da un anno la Cartoleria Libreria “Monica” a Bosisio Parini. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si sono aggravate e ieri è volata in cielo. Marianna lascia il marito Eugenio e due bambini di 6 e 9 anni.

I funerali

I funerali sono in programma venerdì 5 gennaio alle 10 nella chiesa prepositurale di Merone, dove Marianna aveva vissuto nei suoi primi anni di vita. A dare l’ultimo saluto alla commerciante erbese ci saranno tantissimi amici. A celebrare il rito funebre sarà don Marco Zanotti, parroco di Merone.